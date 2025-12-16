Ανάρτηση με την οποία γνωστοποιεί ότι ο ανήλικος που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι είναι ο γιος του, έκανε το πρωί της Τρίτης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 16, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση Κατρίνη:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση».

Υπενθυμίζεται ότι καταδίωξη οχήματος από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα στην περιοχή του Χαλανδρίου, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Στο όχημα επέβαιναν έξι ανήλικοι, με οδηγό τον 16χρονο γιο του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομους και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Αποστολοπούλου, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Αποστολοπούλου, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του οδηγού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή αρμόδιου εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας ακόμη ανήλικος, ημεδαπός 15 ετών βρέθηκε να κατέχει επιμελώς κρυμμένο κουζινομάχαιρο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι επιβάτες, 15,16 και 17 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι