Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έμειναν άναυδοι κατά τη διάρκεια ελέγχου που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι.

Περίπου στις 4:00 π.μ., πλήρωμα της ΟΠΚΕ έκανε σήμα σε όχημα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν έξι ανήλικοι, με οδηγό έναν 16χρονο, γιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο ανήλικος δεν διέθετε άδεια οδήγησης και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Επιπλέον, από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο συνοδηγός είχε στην κατοχή του και έκρυβε ένα κουζινομάχαιρο.