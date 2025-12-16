Στοχοποιημένος λόγω της αντιφασιστικής του δράσης και των τραγουδιών του ήταν ο Παύλος Φύσσας κατά την εισαγγελέα του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου η οποία απο το πρωί με «πρώτη ύλη» τα στοιχεία της δικογραφίας περιγράφει την εμβληματική εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής φωτίζοντας τη δράση της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής της Νίκαιας και του τρόπου λειτουργίας της.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση, η επιτέλεση ενός έργου και την εξιχνίαση την έκανε ο ίδιος ο Φύσσας», σκιαγραφώντας με τα μελανότερα χρώματα τη δράση της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια.

«Ο Ρουπακιάς ενήργησε βάσει σχεδίου», υπογράμμισε η εισαγγελική λειτουργός χαρακτηρίζοντας επαγγελματικό το δολοφονικό χτύπημα στην καρδιά του Παύλου Φύσσα με το δράστη να στρίβει το μαχαίρι.

Περιγράφοντας μάλιστα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ ανέφερε ότι στο σημείο του εγκλήματος είχαν φτάσει μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι όμως πήγαν να συλλάβουν τον τραυματία Παύλο Φύσσα την ώρα που ο Γιώργος Ρουπακιάς πήγανε να επιβιβαστεί στο όχημά του για μα φύγει.

«Οι αστυνομικοί πήγαν να συλλάβουν τον Φύσσα και αναγκάστηκε ο ίδιος να σηκώσει την μπλούζα του και να δείξει τα τραύματα. Είναι συγκλονιστικό ότι το θύμα, ενώ ήξερε ότι θα τελειώσει η ζωή του και έχοντας την επιθανάτια αγωνία, αναγκάστηκε να σηκώσει την μπλούζα, να δείξει τα χτυπήματα και να υποδείξει τον δράστη. Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», τόνισε η εισαγγελέας υπό το βλέμμα της μητέρας του θύματος Μαγδας Φύσσα που περιμένει τη δικαιοσύνη να κρίνει την υπόθεση της δολοφονίας του γιου της και σε δεύτερο βαθμό.

«Τον είχαν στοχοποιήσει»

Η κα Στεφανάτου στην αγόρευσή της τόνισε πως ο Παύλος Φύσσας ήταν στοχοποιημένος από την Χρυσή Αυγή λόγω της αντιφασιστικής δράσης του και των τραγουδιών του.

«Η Χρυσή Αυγή απαιτούσε από τους πάντες όχι σεβασμό αλλά υποταγή. Ήταν η εποχή της κλιμάκωσης των βίαιων ενεργειών», ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Ο Παύλος Φύσσας ήταν ιδιαίτερα φιλικό άτομο με ηγετική φυσιογνωμία, είχε ακτιβιστική δράση. Ήταν πολύ γνωστός στη νεολαία της Νίκαιας, έδινε συναυλίες, ήταν πολυ αγαπητός και αυτοδημιούργητος. Το τραγούδι του είχε ενοχλήσει σφόδρα τους κατηγορούμενους. Σε τηλεφωνική συνομιλία μελών μετά τη δολοφονία έχει καταγραφεί: «Ήταν ένα κ@@@παιδο και μισό, καλά του έκανε καλά να πάθει, τώρα δεν μπορεί να μιλά από εκεί που είναι», ενώ άλλος λέει, «τραγούδα τώρα π@@η από εκεί που είσαι». Έπρεπε να βρεθεί ένα ηθικό έρεισμα. Τους χλεύαζε και τους εξύβριζε με τα τραγούδια του», σημείωσε η κα Στεφανάτου.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας τα τηλεφωνήματα στα υπόλοιπα μέλη του τάγματος εφόδου έγιναν βάσει της ιεραρχίας της Χρυσής Αυγής και όλα έγιναν εν γνώσει του Γιάννη Λαγού.

Και πρόσθεσε πως «Οι χρυσαυγίτες συγκρότησαν μία ομοιόμορφη ομάδα. Τότε ήρθαν και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ. Έφτασαν στην Παν.Τσαλδάρη και άρχισαν α φωνάζουν «νάτος, κότες, θα πεθάνετε, έλα εδώ ρε κότα, θα σε σκοτώσουμε». Τότε ο Φύσσας είπε «τρέξτε», όχι όμως ο ίδιος, τον πρόλαβαν και του επιτέθηκαν. Η επίθεση γινόταν κατά κύματα με τέσσερα άτομα να επιτίθενται και οι υπόλοιποι από το πεζοδρόμιο να τους εμψυχώνουν. Ο Ρουπακιάς ενεργώντας βασει σχεδίου κινήθηκε κυκλωτικά, τον ανέμεναν να αιφνιδιάσει τον Φύσσα. Βγήκε με έναν αναδιπλούμενο σουγιά, πήγε εκεί και αιφνιδίασε το θύμα. Τον περίμεναν, στη θέα του άνοιξε ο κύκλος και αμέσως εκείνος με το αριστερό χέρι αγκάλιασε τον Φύσσα και με το δεξί τον χτύπησε στον μηρό για να σκύψει και στη συνέχεια στην καρδιά και στον πνεύμονα. Εντελώς επαγγελματικά και καθόλου τυχαία ήταν εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου. Αμέσως μετά το μαχαίρωμα, ατάραχος πέταξε το μαχαίρι και πήγε στο αυτοκίνητο να φύγει.

Ο Φύσσας ήταν ζωντανός και τον υπέδειξε», τόνισε η εισαγγελέας.

Αναφορικά με τα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας υποστήριξε ότι «ήταν το ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου, από εκεί ξεκινούσαν και εκεί επέστρεφαν», τα οποία και δρούσαν το 2013, αναφέροντας ότι τα μέλη της λειτουργούσαν “υπό την εντολή του Λαγού και έφεραν εις πέρας την αποστολή”.

Η κα Στεφανάτου δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία για το αντικείμενο της “αποστολής” που ανατέθηκε στην ομάδα χρυσαυγιτων όταν έδρασε τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013. «Ο Παύλος Φύσσας που τους εξυβρίζει στο διαδίκτυο πρέπει να τιμωρηθεί», είπε.

Κατά την Εισαγγελέα, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν το σοκαριστικό τέλος μίας σειράς βίαιων, αιματηρών περιστατικών που χρεώνονται στην Τοπική της Νίκαιας. Στην πιο ενεργή οργάνωση της Χρυσής Αυγής, «οι μαχαιροβγάλτες που είχε μαζέψει ο Λαγός», ανέφερε η Εισαγγελέας επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα.