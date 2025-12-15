Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο της μουσικής ο θάνατος του Καρλ Κάρλτον, υποψήφιου για Grammy και ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της αμερικανικής soul και funk σκηνής. Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο γιος του μέσα από συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. Θρύλε Carl Carlton, τραγουδιστή του “She’s a Bad Mamma Jama”», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία του πατέρα του. «Έδωσες έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα στη ζωή και θα μας λείψεις», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο γιος του μοιράστηκε πορτρέτο του καλλιτέχνη γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. Τώρα μπορείς επιτέλους να ξεκουραστείς. Θα σε αγαπώ πάντα».

Ο Καρλ Κάρλτον, γεννημένος στο Ντιτρόιτ, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική με επιτυχίες όπως το “She’s a Bad Mamma Jama (She’s Built, She’s Stacked)” και το “Everlasting Love”. Τα τραγούδια αυτά τον καθιέρωσαν ως σημαντική μορφή της soul και της R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών.

Μακροχρόνια προβλήματα υγείας

Ο θάνατός του σημειώθηκε έξι χρόνια μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019 και του προκάλεσε διαρκή προβλήματα υγείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία του θανάτου.

Ο Carl Carlton αφήνει πίσω του μια πλούσια μουσική κληρονομιά και ένα κοινό που συνέχισε να τον τιμά για το ξεχωριστό του στυλ και τη συμβολή του στη διεθνή μουσική σκηνή.

