Ο Άρης δεν… χαλάστηκε με το 0-0 κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν χάρηκε, όμως, κιόλας αφού η βαθμολογική του κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Ένα ντέρμπι στο οποίο δεν ήρθε η νίκη, αλλά μέσα από αυτό αναδείχθηκε το φορμάρισμα κάποιων ποδοσφαιριστών.

Αναμφισβήτητα, η δύναμη του Άρηστο ντέρμπι ήταν ο άξονας, ξεκινώντας από την καθοριστική εμφάνιση του Γιώργου Αθανασιάδη. Με εξαίρεση κάποιες ασταθείς επεμβάσεις, η απόδοση του 32χρονου κίπερ έκανε τη διαφορά και ειδικά σε ευκαιρίες του Ολυμπιακού όπως αυτή του Μάρτινς μόλις στο 4ο λεπτό. Οι πέντε επεμβάσεις είναι ενδεικτικές της απόδοσής του, ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι… 53 (!) επαφές που είχε με τη μπάλα στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη καλή εμφάνιση του Αθανσιάδη, μετά από εκείνη στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ πριν περίπου δύο εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας την καλή περίοδο στην οποία βρίσκεται.

Προσπερνώντας την απόδοση του Ρόουζ στα στόπερ, όπου… καθάρισε ουκ ολίγες φάσεις, ή το… μηχανάκι του κέντρου που λέγεται Φρέντρικ Γένσεν, η τέταρτη… δύναμη του άξονα στο χθεσινό ντέρμπι ήταν ο Ούρος Ράτσιτς.

Ο Σέρβος ήταν εκ των κορυφαίων του Άρη, «κόβοντας» και «ράβοντας» στη μεσαία γραμμή. Ο υψηλόσωμος χαφ μπήκε ουσιαστικά στον ρόλο του Μόντσου, που ξεκίνησε από τον πάγκο. Είχε 64 επαφές με τη μπάλα, 9 πάσες προς το τελευταίο τρίτο, τρία σουτ ενώ παράλληλα απομάκρυνε έξι φορές τη μπάλα και την έκλεψε άλλες πέντε. Η συνεισφορά του, δηλαδή, επεκτάθηκε και στην άμυνα όπου ενίοτε λειτουργούσε ως τρίτο στόπερ χαμηλώνοντας αρκετά στην περιοχή του Αθανασιάδη. Μία εμφάνιση η οποία τον καθιστά και ως μεγάλη απώλεια για το επερχόμενο ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».