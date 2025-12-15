Μια όμορφη στιγμή αλληλεγγύης και σεβασμού εκτυλίχθηκε μετά το παιχνίδι Άρης – Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δύο παλιοί γνώριμοι από τις μονομαχίες τους στην Ισπανία, δεν έχασαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν μια θερμή αγκαλιά στο τέλος της αναμέτρησης, συνεχίζοντας την παράδοση φιλίας που έχουν χτίσει επί χρόνια.

Μια ημέρα αργότερα, ο Χιμένεθ ανέβασε στο Instagram το στιγμιότυπο της συνάντησης, σχολιάζοντας: “Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω”, αποτυπώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και τη φιλία που τους συνδέει τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.