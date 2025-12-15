Οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι ισορροπίες μεταβάλλονται με ραγδαίους ρυθμούς στη «Γη της ελιάς».

Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που ξεπερνούν τη φαντασία.

Η Αριάδνη τρέμει για την αλλαγή στη στάση της Ισμήνης σε σχέση με το μωρό.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:

Η Ισμήνη εξιστορεί στον Κωνσταντίνο όλα όσα μεσολάβησαν με την Αριάδνη κι εκείνος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου να δοθεί μια πρόσκαιρη λύση. Η Ασπασία δέχεται τα «χτυπήματα» το ένα μετά το άλλο, καθώς ο κοριός της αποκαλύπτει τις παρανομίες του Δημοσθένη. Ο Λυκούργος πηγαίνει στην Κρήτη και ξεκινάει τη διαδικασία για την αποφυλάκιση του Μιχάλη. Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν τις ετοιμασίες για τον γάμο και στέλνουν τα προσκλητήρια. Η Άννα ενδίδει στο φλερτ του Ρούσσου. Ο Λεοντιάδης αναθεωρεί και κάνει πρόταση γάμου στην Κούλα. Η Αλεξάνδρα επισκέπτεται τη Δάφνη και της εκμυστηρεύεται ότι θέλει να μάθει ποια είχε αφήσει το μωρό έξω από το σπίτι τους. Η Χάιδω λαμβάνει το προσκλητήριο, αλλά δηλώνει στην Αμαλία πως δεν πρόκειται να πάει στον γάμο της Βασιλικής. Ο Κουράκος και η Μαρουσώ βάζουν το σχέδιό τους σε εφαρμογή με σκοπό να παγιδέψουν τον serial killer.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA