Αρκετό κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την εβδομάδα που διανύουμε, χωρίς βροχές κι έντονα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο την εβδομάδα των Χριστουγέννων το σκηνικό αλλάζει, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι την Παρασκευή (19/12) ο «Ωμέγα Εμποδιστής» «κλείνει» τον δρόμο στις κακοκαιρίες και τις βροχές. «Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει, ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές», επισημαίνει σε ανάρτησή του και συνεχίζει: «Έτσι, λοιπόν, από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί, με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται».

Νοτιότερα, παρά το γεγονός ότι η ημέρα θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16 με 18 βαθμούς Kελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. «Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει, για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας», καταλήγει.

Κολυδάς: Δύο διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, δύο διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη από το Σάββατο (20/12) το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η πρόγνωση ανήμερα των Χριστουγέννων είναι ακόμη επισφαλής.

Η πρόγνωση της εβδομάδας από την ΕΜΥ

Τρίτη 16-12-2025

Στα δυτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις προμεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 και τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 17-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πέμπτη 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρασκευή 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από το βράδυ στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 20-12-2025

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.