Ενα τρίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του έξω από το σπίτι όπου διαμένει με τη μητέρα του στο Ρέθυμνο.

Το παιδί έφτασε μάλιστα μέχρι σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας την κινητοποίηση των περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, όταν πολίτες είδαν το μικρό παιδί να κυκλοφορεί μόνο του σε δρόμο στο Ρέθυμνο και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το rethemnonews.gr, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την προανάκριση διαπίστωσαν ότι το τρίχρονο παιδί και το εννιάχρονο αδελφάκι του βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι χωρίς καμία επιτήρηση.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά. Η μητέρα τους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά χωρίς φροντίδα.

Με εντολή του εισαγγελέα Ρεθύμνου, έχει διαταχθεί έρευνα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Προηγούμενο περιστατικό με τον πατέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ο πατέρας – πρώην σύζυγος της μητέρας – είχε επίσης αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών. Ωστόσο, τα είχε αφήσει σε συγγενικό πρόσωπο μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα το τρίχρονο να βρεθεί ξανά μόνο του στον δρόμο. Και τότε, ο πατέρας είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο.

Η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να δικαστεί για την υπόθεση.