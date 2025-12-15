Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών Κυριακή Στεφανάτου συνέχισε την αγόρευσή της για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο με αιχμηρές αναφορές στη δράση της οργάνωσης.

«Η δύναμη της Χρυσής Αυγής ήταν η βία», υπογράμμισε η εισαγγελική λειτουργός, χαρακτηρίζοντας προσχεδιασμένη την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών. Όπως ανέφερε, «οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τους μηχανισμούς της Δημοκρατίας ως εργαλεία για να επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους».

Η κ. Στεφανάτου τόνισε ότι το modus operandi των επιθέσεων είχε κοινά χαρακτηριστικά: «Η πράξη ήταν προσχεδιασμένη. Οι δράστες έρχονταν και έφευγαν συντεταγμένα, είχαν σαφή στόχευση και δήλωναν την πολιτική τους ταυτότητα. Ήταν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής». Σύμφωνα με την εισαγγελέα, η οργάνωση αρνήθηκε κάθε σχέση με την επίθεση και, όπως είπε, «κατά τη συνήθη τακτική της, κάλυψε όλους τους δράστες».

Η εισαγγελέας επεσήμανε ότι «η Χρυσή Αυγή οργάνωσε, ενέκρινε και επιδοκίμασε την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών». Προσθέτοντας, σημείωσε πως «όσο λιγότερες αναστολές έχεις, τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία», συνδέοντας τη λογική αυτή με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. «Αυτό έβλεπε και όπλισε το χέρι του Γιώργου Ρουπακιά», είπε χαρακτηριστικά.

Η στοχοποίηση των Αιγύπτιων αλιεργατών

Κατά την έναρξη της αγόρευσής της, η εισαγγελέας επικαλέστηκε ομιλία του κατηγορούμενου Γιάννη Λαγού, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι Αιγύπτιοι ψαράδες «θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στον ελληνικό λαό». Όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο «στοχοποίησε τους Αιγύπτιους αλιεργάτες».

Λίγες ώρες μετά την ομιλία, κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν, οργανώθηκαν και σχημάτισαν ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων, που κατευθύνθηκε στο σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων. «Δεν παρέλειψαν να επιδείξουν την ταυτότητά τους και τα ρούχα που φορούσαν. Το έκαναν για να δείξουν τη δύναμη της Χρυσής Αυγής, που δεν ήταν άλλη από τη βία. Δεν κρύβονταν οι δράστες», ανέφερε η εισαγγελέας.

Στρατολόγηση ανηλίκων και υπερασπιστική γραμμή

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής της, η κ. Στεφανάτου έκανε λόγο για στρατολόγηση ακόμη και ανηλίκων στη Χρυσή Αυγή, χαρακτηρίζοντας «σκληρή» την υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται κάθε κατηγορία.

Η δολοφονία του Σαχζάντ Λουκμάν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εισαγγελέας στη δολοφονία του Σαχζάντ Λουκμάν στα Πετράλωνα το 2014, την οποία χαρακτήρισε «άγρια και αποτρόπαια», με σαφή ρατσιστικά κίνητρα. Ο Λουκμάν δέχθηκε επίθεση με στιλέτο τύπου «πεταλούδα» ενώ πήγαινε με το ποδήλατό του στην εργασία του.

«Η ενέργειά τους δεν ήταν τυχαία αλλά εντασσόταν στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, που είχε ως κυρίαρχη ιδέα τη φυλή και το αίμα, εναντιούμενη στους “υπάνθρωπους”», σημείωσε η εισαγγελέας. Όπως πρόσθεσε, οι δράστες «κινούμενοι από φυλετικό μίσος, περιδιάβαιναν το κέντρο της Αθήνας κυνηγώντας μετανάστες, συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης».

Σχέσεις αστυνομικών με τη Χρυσή Αυγή

«Η βία είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των κατηγορουμένων», τόνισε σε άλλο σημείο η κ. Στεφανάτου, επισημαίνοντας επίσης τις σχέσεις ορισμένων αστυνομικών με τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι, όπως είπε, ανέχονταν τη στάση της οργάνωσης.

Η δίκη συνεχίζεται με την αγόρευση της εισαγγελέως για τις υπόλοιπες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.