Ένα ιστορικό ορόσημο για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σηματοδοτεί η απόφαση της Volkswagen να σταματήσει την παραγωγή οχημάτων στο εργοστάσιό της στη Δρέσδη από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για την πρώτη φορά στα 88 χρόνια ιστορίας του ομίλου που κλείνει γραμμή παραγωγής εντός Γερμανίας, γεγονός με έντονο συμβολισμό για τη βιομηχανική ταυτότητα της χώρας.

Η εμβληματική «Γυάλινη Φάμπρικα» (Gläserne Manufaktur), που εγκαινιάστηκε το 2001, δεν θα κατεδαφιστεί, αλλά αλλάζει ριζικά ρόλο. Οι εγκαταστάσεις θα ενοικιαστούν στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) και θα μετατραπούν σε πανεπιστημιακό campus έρευνας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την τεχνολογία ημιαγωγών. Volkswagen και πανεπιστήμιο δεσμεύονται να επενδύσουν από κοινού 50 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας, ενώ τα πρώτα κοινά ερευνητικά προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική αναπροσαρμογή της Volkswagen, η οποία επιδιώκει να συνδεθεί στενότερα με το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας της Σαξονίας. Η Δρέσδη εξελίσσεται σε κομβικό σημείο του ευρωπαϊκού χάρτη ημιαγωγών, φιλοξενώντας σημαντικές επενδύσεις και έργα εταιρειών όπως η Infineon, η Bosch και η TSMC. Στο νέο μοντέλο λειτουργίας, σχεδόν το μισό των εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιείται από το πανεπιστήμιο, ενώ η Volkswagen θα διατηρήσει μέρος του χώρου για παραδόσεις οχημάτων σε πελάτες και για τουριστικούς σκοπούς.

Η «Γυάλινη Φάμπρικα» υπήρξε ανέκαθεν περισσότερο βιτρίνα τεχνολογίας και branding παρά κλασική βιομηχανική μονάδα. Από το 2002 μέχρι σήμερα παρήγαγε λιγότερα από 200.000 οχήματα συνολικά, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από τη μισή ετήσια παραγωγή του κεντρικού εργοστασίου της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ. Τα τελευταία χρόνια συναρμολογούσε μόλις περίπου 6.000 αυτοκίνητα ετησίως, κυρίως ηλεκτρικά μοντέλα όπως το e-Golf και το ID.3.

Το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής επηρεάζει άμεσα 225 εργαζομένους.

Μετά από διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα, η Volkswagen προσφέρει επιλογές εθελοντικής μετακίνησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Σε όσους εργαζομένους δεχθούν να μεταφερθούν στο Βόλφσμπουργκ, προβλέπεται εφάπαξ αποζημίωση 30.000 ευρώ. Παράλληλα, οι ισχύουσες συλλογικές συμφωνίες έως το τέλος της δεκαετίας διασφαλίζουν ότι κανένας εργαζόμενος δεν υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τη Δρέσδη και ότι τα συμβόλαιά τους παραμένουν ενεργά, ακόμη και αν οι θέσεις τους καταργηθούν.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από έναν χρόνο έντονων εργασιακών εντάσεων.

Το 2024 η Volkswagen είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο κλεισίματος έως και τριών εργοστασίων στη Γερμανία, λόγω αυξημένου κόστους και ασθενικής ζήτησης. Τελικά, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων –που συμμετέχουν και στο εποπτικό συμβούλιο– ο όμιλος απέφυγε μαζικά λουκέτα, επιλέγοντας μείωση προσωπικού μέσω εθελοντικών αποχωρήσεων.

Η μετατροπή της «Γυάλινης Φάμπρικας» από σύμβολο πολυτελούς αυτοκινητοβιομηχανίας σε κόμβο έρευνας αιχμής αποτυπώνει με σαφήνεια τη μετάβαση της Volkswagen –και της ίδιας της Γερμανίας– από το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής σε ένα μέλλον που βασίζεται στην τεχνολογία, τα δεδομένα και την καινοτομία. Ένα τέλος εποχής, αλλά και μια νέα αρχή.