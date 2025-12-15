Σε ακόμη μία κίνηση που ενισχύει το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους, η Ελλάδα, προχωρά σήμερα, Δευτέρα, σε νέα πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων τα οποία προέρχονται από το πρώτο μνημόνιο, μετά και το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF. Το ποσό της αποπληρωμής ανέρχεται σε 5,287 δισ. ευρώ και αφορά ευρωπαϊκά δάνεια του GLF, κυμαινόμενου επιτοκίου, με λήξεις από το 2033 έως το 2041.

Η πρόωρη εξόφληση των 5,287 δισ. ευρώ επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να μειώσει ταχύτερα το χρέος του, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή του στον κίνδυνο μελλοντικής ανόδου των επιτοκίων. Ταυτόχρονα, ο κρατικός προϋπολογισμός και οι φορολογούμενοι ελαφρύνονται άμεσα από πληρωμές τόκων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οι οποίες, βάσει του αρχικού προγράμματος, θα καταβάλλονταν από το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ποσό, τα 5,287 δις. ευρώ, εάν το χρέος δεν «έσβηνε» νωρίτερα.

Στόχος της Ελλάδας είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων έως το 2031, δηλαδή περίπου μία δεκαετία πριν από την τελική ημερομηνία λήξης τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που απομένουν από το πρώτο μνημόνιο, ποσό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, για να υποχωρήσει στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 και να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, προσεγγίζοντας επίπεδα χωρών όπως η Γαλλία.

Πρόωρες πληρωμές

Η σημερινή κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μείωσης του κόστους δανεισμού και βελτίωσης της διάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Την περίοδο 2022-2024 είχαν προηγηθεί τρεις πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους 15,9 δισ. ευρώ. Με τη νέα αποπληρωμή, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 20,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 7,9 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την προεξόφληση των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οδηγώντας στην πλήρη διαγραφή του χρέους προς το Ταμείο. Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας έως σήμερα τόκους 3,5 δισ. ευρώ.

Περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026

Για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου αναμένεται να φτάσει τα 13 δισ. ευρώ, από περίπου 8 δισ. ευρώ το 2025. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις υψηλότερες ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 30,1 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 14,08 δισ. ευρώ εφέτος.

Από τις συνολικές δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2026, περίπου 8 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα καλυφθούν μέσω εκδόσεων ομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές περίπου 7,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας σταθερή παρουσία και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.