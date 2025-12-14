Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ηθοποιού Peter Greene, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η σορός του 60χρονου ηθοποιού προκαλούν ερωτήματα, καθώς βρέθηκε μπρούμυτα, μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε και ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί εντόπισαν τον Greene το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ξαπλωμένο στο πάτωμα του διαμερίσματός του, με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο. «Ο Πίτερ ήταν μπρούμυτα στο πάτωμα, με αίμα παντού», ανέφερε γείτονας στη New York Daily News.

Όπως σημειώνει το ίδιο μέσο, δίπλα στη σορό βρέθηκε ένα παράξενο χειρόγραφο σημείωμα με τη φράση «Είμαι ακόμα Westie», αναφορά στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία που δρούσε τη δεκαετία του 1970 στην περιοχή Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης.

Παρά τα ερωτηματικά, η αστυνομία δήλωσε στη New York Post ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος ήταν πατέρας ενός 16χρονου αγοριού, επιβεβαίωσε ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς. Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε τον ηθοποιό «εξαιρετικό άνθρωπο» και «έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του». «Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει πολύ. Ήταν σπουδαίος φίλος», ανέφερε συγκινημένος.

Ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε σοκ τόσο στον μάνατζέρ του όσο και στους ανθρώπους του στενού του κύκλου. Μάλιστα, ο Έντουαρντς ενημέρωσε άμεσα τον σκηνοθέτη Κέρι Μοντραγκόν, στην ταινία του οποίου με τίτλο «Mascots» επρόκειτο να συμμετάσχει ο Γκριν, δίπλα στον Μίκι Ρουρκ.

Ο Πίτερ Γκριν καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ και σε ηλικία 15 ετών έφυγε από το σπίτι του, ζώντας στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Premier το 1996, εκείνη την περίοδο ήρθε αντιμέτωπος με τη χρήση ναρκωτικών και αργότερα με τη διακίνησή τους. Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια και να αντιμετωπίσει τους εθισμούς του.

Ο Γκριν έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο και στο The Mask, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του κατέγραψε περισσότερες από 90 εμφανίσεις στον κινηματογράφο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ταινίες «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».