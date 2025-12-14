Η αεροθεραπεία αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας για ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) παρέχει αποζημίωση αεροθεραπείας ύψους 200 ευρώ, η οποία καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε μονάδες του Οργανισμού, καθώς η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά.

Ποιοι δικαιούνται την αποζημίωση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ασφαλισμένοι που:

πάσχουν από χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων και

διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.

Το επίδομα χορηγείται ενδεικτικά σε περιπτώσεις παλαιάς φυματίωσης, καρκίνου πνεύμονα, πνευμονοκονίωσης, κυστικής ίνωσης και ιδιοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διήθηση, καθώς και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα ή καρδιάς.

Η αποζημίωση αφορά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Ύψος αποζημίωσης

Το ποσό της αποζημίωσης αεροθεραπείας ανέρχεται σε 200 ευρώ και καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση

Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται:

κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή,

IBAN τραπεζικού λογαριασμού (αποκλειστικός ή συνδικαιούχος),

αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ:

Σύνδεση στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλογή «Ατομικά αιτήματα παροχών». Επιλογή «Υποβολή». Από το μενού, επιλογή «Αεροθεραπεία» και συμπλήρωση των στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι αποφεύγουν την ταλαιπωρία και τις επισκέψεις στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτούνται:

α) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι:

ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση από άλλον φορέα,

δεν έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα για περισσότερες από 46 ημέρες κατά το διάστημα 1/6 – 31/8.

β) Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό σχετικής ειδικότητας, νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή θεράποντα ιατρό, όπου βεβαιώνεται η πάθηση και η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας.

Για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς αρκεί η απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον προκύπτει σαφώς ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης.

γ) Απόφαση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής που πιστοποιεί αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.

Προθεσμία υποβολής

Τα αιτήματα για το επίδομα αεροθεραπείας μπορούν να υποβληθούν έως και 28 Φεβρουαρίου 2026, είτε: