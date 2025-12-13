Συναγερμός σήμανε στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τον εντοπισμό νεκρού κρατούμενου στο κελί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 23χρονο άνδρα συριακής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα αποφυλάκισης και επρόκειτο να αποφυλακιστεί σε δέκα ημέρες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει τη ζωή του Αιγύπτιος κρατούμενος, αφότου δέχθηκε γροθιά μέσα στο κελί του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στις φυλακές.

Στο επίκεντρο ξανά η ασφάλεια των κρατουμένων

Ο νέος θάνατος σημειώνεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης – κόλαφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT). Η έκθεση επισημαίνει ότι η ασφάλεια των κρατουμένων «παραμένει σοβαρό ζήτημα» και πως η βία μεταξύ κρατουμένων όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί.