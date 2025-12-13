Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης και φετινή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, εξέφρασε τη στήριξή της στην αυξανόμενη διεθνή πίεση προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με στόχο την αποχώρησή του από την εξουσία. Η ίδια υποσχέθηκε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS και δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Από το Όσλο της Νορβηγίας, όπου βρίσκεται, η Ματσάδο χαιρέτισε την εντεινόμενη πίεση στον Μαδούρο, δηλώνοντας πως «ήρθε η ώρα του να φύγει». Η πλήρης συνέντευξή της αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή από το CBS.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανατροπή του καθεστώτος, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει τη Βενεζουέλα με χερσαίες επιχειρήσεις. Η Ματσάδο απάντησε ότι δεν γνωρίζει τα σχέδια της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται για «συμβατική αλλαγή καθεστώτος», αφού είχαν προηγηθεί εκλογές στη χώρα.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης Νικολάς Μαδούρο ξεκίνησε τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία της Βενεζουέλας μετά τις περσινές εκλογές, τις οποίες η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι κέρδισε.

Η 58χρονη Ματσάδο, που ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, εγκατέλειψε τη χώρα υπό άκρα μυστικότητα και ταξίδεψε στη Νορβηγία. Έφθασε καθυστερημένα και δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία», ανέφερε στο CBS, επισημαίνοντας τη σημασία της βράβευσης «για τον λαό της Βενεζουέλας».

«Είναι μια αναγνώριση για ένα έθνος που έχει αγωνιστεί ακούραστα και θαρραλέα εναντίον μιας εγκληματικής και ναρκοτρομοκρατικής δομής», πρόσθεσε. «Ήρθα για να παραλάβω αυτό το βραβείο εξ ονόματος του βενεζουελάνικου λαού και θα το πάω πίσω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», κατέληξε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.