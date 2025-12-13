Έξι ημέρες έχουν περάσει χωρίς το παραμικρό σημάδι ζωής.

Ο 33χρονος γιατρός από τη Θεσσαλονίκη που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και την περασμένη Τετάρτη βρέθηκε το αυτοκίνητό του παρατημένο με βλάβη στον Αποκόρωνα Χανίων, 140 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

«Είχε κάποια προβλήματα τα τελευταία τρία χρόνια, ψυχολογικά και άλλα προβλήματα τέλος πάντων, εργασιακά και την Κυριακή με ζήτησε ‘έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά’. Έκλεισα εισιτήριο, πήγα κατευθείαν 11 ώρα με το πρώτο που είχε διαθέσιμο και δεν τον βρήκα. Είχε πάρει το αυτοκίνητο και σηκώθηκε και έφυγε. Έκτοτε τηλέφωνο κλειστό και αγνοείται η τύχη του», λέει ο πατέρας του.

Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία του γιατρού με τον πατέρα του την Κυριακή το μεσημέρι.

«Τα λεφτά του όλα τα είχε στο σπίτι. Δεν πήρε τίποτα. Ήταν με το κλειδί του αυτοκινήτου μόνο, το οποίο τον έστειλε την άλλη την ημέρα στα Ψηλά Βουνά στο Φρες, στα Χανιά απ’ έξω».

Η εξαφάνιση

Άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον λένε στο MEGA ότι δεν είχε παράξενη συμπεριφορά.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, κανόνιζε πώς θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«Δεν είπαμε κάτι τώρα τελευταία. Απλά μου είπε ότι έχει πολύ διάβασμα. Εγώ του είπα ότι θα πάω στην Αθήνα για γιορτές και μου είπε ‘μήπως να έρθω και εγώ;’ και του λέω ‘έλα’. Τίποτα άλλο δεν μου ανέφερε».

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, καθώς και drone.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Θεωρώ ότι κάποιος του έχει κάνει κακό και δεν εμφανίζεται. (…) Ο Αλέξης ήταν πολύ χαρούμενο παιδί».

Ο 33χρονος, σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, στο παρελθόν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή την οποία είχε σταματήσει.