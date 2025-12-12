Το κρίσιμο ζήτημα της απομάκρυνσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που έχει σηκώσει μεγάλο βάρος των ερευνών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε στη δικαιοσύνη.

Στο Τμήμα Εργατικών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών συζητήθηκε σήμερα η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάριδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία έχει στραφεί κατά του Οργανισμού που υπηρέτησε από θέση ευθύνης .

Η κ. Τυχεροπούλου ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, αντίστοιχης με τις προηγούμενες που κατείχε και καταβολή αποζημίωσης 8 χιλιάδων ευρώ, ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς μετά την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπάλληλος που σήμερα απασχολείται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, διεκδικεί από τον Οργανισμό ενισχύσεων επιπλέον αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 50 χιλιάδων ευρώ.

« Το κύριο αίτημα της αγωγής είναι να διαγνωστεί ότι η κ. Τυχεροπούλου υπέστη βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της και μείωση αποδοχών της, μεταξύ άλλων», επεσήμαναν προς την πρόεδρο του δικαστηρίου οι δικηγόροι της ενάγουσας.

Η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί πάρα πολύ λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ. », είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της Αντώνης Βαγιάνος, αναπτύσσοντας τα όσα υποστηρίζονται στην αγωγή για συντονισμένη και μεθοδευμένη απομάκρυνση της Τυχεροπούλου από τη διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων.

Για εκδικητική απομάκρυνση και στοχοποίηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου έκανε λόγο , ο υπάλληλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Ο μάρτυρας ο οποίος κατέθεσε από την πλευρά της ενάγουσας επισήμανε πως «στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έστειλε στους Εισαγγελείς, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο μάρτυρας απέρριψε τις αιτιάσεις για «υπηρεσιακή ανεπάρκεια», ως επίσημη αιτιολογία που δόθηκε για την απομάκρυνσή της κ. Τυχεροπούλου από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού. « Ήταν καθαρά λόγοι εκδίκησης, δεν υπήρχε εργασιακή ανεπάρκεια, δεν τεκμαίρεται από πουθενά, ήταν καθαρά εκδικητικό, όπως συνέβη και με άλλο κόσμο», είπε ο μάρτυρας, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού μέσα στον Οργανισμό.

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο δικαστήριο κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος που διαδέχθηκε την Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Ο μάρτυρας, μίλησε για λάθη και πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται αποζημίωσης, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να τεθεί ο Οργανισμός, υπό επιτήρηση.

«Το λάθος της έβαλε τον οργανισμό σε επιτήρηση. Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ χωρίς ελεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει. Κράταγε στην άκρη τους ελέγχους για μήνες γιατί διαφωνουσε με τους ελεγκτές», υποστήριξε ο νυν Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον οργανισμό.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και η ίδια η Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία κατέθεσε πως «Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε ένα υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό» .

Το δικαστήριο αφού άκουσε και τις δύο πλευρές επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.