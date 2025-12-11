Περισσότερα από 600 αντικείμενα πολιτιστικής αξίας κλάπηκαν από το μουσείο του Μπρίστολ στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τέσσερις υπόπτους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος, το οποίο δείχνει τέσσερις άνδρες να κινούνται σε δρόμο κοντά στο μουσείο. Το βίντεο θεωρείται κρίσιμο για την ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση προς το κοινό να συνδράμει στις έρευνες, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπόπτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες εισήλθαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία. Η αξία των κλεμμένων αντικειμένων εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς πρόκειται για σπάνια εκθέματα ιστορικής σημασίας.