Ένας κροκόδειλος 3.000 ετών, μήκους 2,2 μέτρων, μούμια από τους καιρούς των Φαραώ, αποκάλυψε στους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, δέος και επιστημονική σημασία. Το ζώο, που φυλάσσεται στο Μουσείο του Μπέρμιγχαμ με την κωδική ονομασία 2005.335, αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρωτοποριακής μελέτης από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, οι οποίοι αποφάσισαν να «δουν μέσα του» χωρίς να τον αγγίξουν.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ακτινογραφίας και τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας, οι αρχαιολόγοι εξερεύνησαν τα σωθικά του ζώου χωρίς να καταστρέψουν το πολύτιμο έκθεμα. Σε αντίθεση με τις ανθρώπινες μούμιες, όπου οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι αφαιρούσαν τα όργανα, οι κροκόδειλοι που προσφέρονταν στον θεό Σομπέκ —τον πανίσχυρο αλλά και μητρικό θεό-κροκόδειλο— διατηρούσαν τα εσωτερικά τους όργανα άθικτα, ένα χαρακτηριστικό που σήμερα επιτρέπει στους επιστήμονες να «διαβάσουν» τον τρόπο ζωής και θανάτου τους.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όταν οι ερευνητές εντόπισαν στο στομάχι της μούμιας έναν αρχαίο μεταλλικό αγκίστρι με δόλωμα – ένα αδιάσειστο στοιχείο ότι ο κροκόδειλος είχε πιαστεί σκόπιμα από Αιγυπτίους κυνηγούς για τελετουργική θυσία. Η παρουσία των λεγόμενων “γαστρόλιθων”, μικρών λίθων που καταπίνουν οι κροκόδειλοι για να διευκολύνουν την πέψη, υποδήλωνε ότι το ζώο σκοτώθηκε λίγο μετά το τελευταίο του γεύμα.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να «αναστήσουν» ψηφιακά το μπρούτζινο αγκίστρι, αναπαράγοντας το με σύγχρονες τεχνικές 3D εκτύπωσης, δείχνοντας πως η διαδικασία χύτευσης που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτες παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη επί χιλιετίες.

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, αν και φοβούνταν και σέβονταν εξίσου τους κροκόδειλους, τους θεωρούσαν ενσάρκωση δύναμης και προστασίας. Στην πόλη Φαγιούμ, το επίκεντρο της λατρείας του Σομπέκ, έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες μούμιες κροκοδείλων – πολλές μάλιστα μικρές, γεγονός που δείχνει πως οι λεγόμενες «λατρείες του κροκοδείλου» ίσως εκτρέφαν συστηματικά αυτά τα πλάσματα για ιερούς σκοπούς.

Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές, οι επιστήμονες κατάφεραν να φωτίσουν μια πλευρά της αρχαίας αιγυπτιακής ζωής που μέχρι σήμερα έμενε θαμμένη κάτω από τα στρώματα του χρόνου. Ένα στομάχι κροκοδείλου αποδείχθηκε τελικά ικανό να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία πολιτισμού, πίστης και επιστήμης.