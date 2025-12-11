Αναστάτωση προκλήθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όταν μια νοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος το φάρμακο που προοριζόταν για ασθενή, προκαλώντας ανησυχία στο προσωπικό και στη διοίκηση του ιδρύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας. Η νοσηλεύτρια, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, δεν υπέστη βλάβη στην υγεία της, ωστόσο υπέβαλε την παραίτησή της λίγες ημέρες αργότερα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρθηκε στο περιστατικό, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε: «Σε κλινική απογευματινή βάρδια με 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι τρεις με πολυανθεκτικά μικρόβια, εργάζονταν μια έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας και μια ειδικευόμενη νοσηλεύτρια».

«Έτρεχαν και δεν έφθαναν. Η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και πάνω στην ένταση της δουλειάς το κατάπιε η ίδια», πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.

Ευτυχώς, η γυναίκα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, βρήκε άμεσα εργασία ως σχολική νοσηλεύτρια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επεσήμανε ότι η εξουθένωση του προσωπικού και η συνεχής πίεση λόγω των ελλείψεων οδηγούν ολοένα και περισσότερους επαγγελματίες υγείας σε παραιτήσεις. «Δυστυχώς, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.