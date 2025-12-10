Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος έκλεισε για τον Άρη με ήττα και… έντονο αίσθημα αδικίας, μετά από όσα συνέβησαν στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή και τις… ζωγραφιές των Γιοβάνοβιτς-Ντι Πάολο

Οσο και να φωνάζει ο Άρης, όσο και να παραδέχεται η πλειοψηφία ότι ήταν από τις χειρότερες διαιτησίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει… Οπως δεν αναιρείται η κακή συγκομιδή της ομάδας στο πρώτο μισό της regular season.

Οι 16 βαθμοί συνιστούν αρνητικό ρεκόρ για τον σύλλογο από το 2019, όταν οι ομάδες της Super League έγιναν 14.

Από τη σεζόν 2019-20 έως και πέρυσι, ο ΑΡΗΣ είχε στα μισά του πρωταθλήματος:

17 βαθμούς το 2019-20

26 βαθμούς το 2020-21

23 βαθμούς το 2021-22

18 βαθμούς το 2022-23

20 βαθμούς το 2023-24

21 βαθμούς το 2024-25

Ενδεχομένως ο Άρης με ισοπαλία ή νίκη στην Τούμπα, θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει ή και ξεπεράσει τη συγκομιδή της σεζόν 2018-19, ή να είχε φτάσει τη συγκομιδή του 2022-23. Παρ’ όλα αυτά, και πάλι θα υστερούσε σε σχέση με την περσινή του επίδοση, η οποία αποτελεί και το πιο πρόσφατο δείγμα σύγκρισης.

Με εξαίρεση μία-δύο χρονιές, η διαφορά από τις προηγούμενες σεζόν δεν είναι τεράστια. Ωστόσο, οι βαθμοί φέτος είναι σαφώς λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και συνέπεια στον δεύτερο γύρο, που ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε ο ΑΡΗΣ να καλύψει μέρος των χαμένων βαθμών και να βελτιώσει τη θέση του μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Χρειάζεται όμως καλύτερη εικόνα στο γήπεδο και…επιτέλους ο Μανόλο Χιμένεθ να «ξεκολλήσει» την ομάδα από τη στασιμότητα στην οποία έχει εγκλωβιστεί, με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.