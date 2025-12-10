Η Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου περιπατητή στον Eολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ.

Στην επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πέντε ώρες, συμμετείχαν 35 άτομα και ένα drone, ενώ για τον εντοπισμό του τραυματία τα συνεργεία έφτασαν έως την κορυφή του βουνού.

Ο Γάλλος περιπατητής, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με χιόνι, παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και το δύσβατο μονοπάτι που ακολούθησε, συνέχισε τη διαδρομή του στον Ταΰγετο.

Κατά την ανάβασή του υπέστη σοβαρά κατάγματα και στα δύο πόδια, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την επιστροφή του.

Αφού ο τραυματισμένος Γάλλος περιπατητής εντοπίστηκε, διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια, όπου στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι, για ακόμη μία φορά, υπήρξε άριστος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν o Υποδιοικητής της Π.Υ. Σπάρτης ενώ συμμετείχαν

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης – 9 άτομα

6η ΕΜΑΚ – 4 άτομα

9η ΕΜΟΔΕ – 8 άτομα

Πολιτική Προστασία Σπάρτης – 10 άτομα και 1 drone

ΕΟΔ Λακωνίας – 4 άτομα