Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, η αναζήτηση φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων μοιάζει με… κυνήγι θησαυρού. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες ταξιδιωτικών πλατφορμών και στοιχεία αεροπορικών εταιρειών, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο όπου οι τιμές είναι σταθερά πιο χαμηλές – και οι ευκαιρίες, πραγματικά συμφέρουσες.

Πότε να κλείσετε εισιτήρια για Ευρώπη

Για ταξίδια εντός Ευρώπης, το «χρυσό» διάστημα για κράτηση είναι 6 έως 8 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. Σε αυτό το διάστημα οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί και οι αεροπορικές προσαρμόζουν τα ναύλα ανάλογα με τη ζήτηση.

Για υπερατλαντικά ταξίδια

Για ΗΠΑ, Καναδά και Ασία, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται 2,5 έως 4 μήνες πριν το ταξίδι. Όσο πιο δημοφιλής ο προορισμός, τόσο νωρίτερα πρέπει να γίνει η κράτηση.

Η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι τιμές παρουσιάζουν πτώση Τρίτη έως Πέμπτη, κυρίως νωρίς το πρωί. Τότε ολοκληρώνονται οι αναπροσαρμογές ναύλων και εμφανίζονται περισσότερες προσφορές.

Πότε οι τιμές “εκτοξεύονται”

Σαββατοκύριακα

Εορταστικές περιόδους (Πάσχα, Χριστούγεννα, τριήμερα)

Λίγες ημέρες πριν την πτήση, όταν ανοίγει το «παράθυρο της τελευταίας στιγμής» και η ζήτηση αυξάνεται.

Extra Tips για ακόμη φθηνότερα εισιτήρια