Το τρομερό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι μετά από ασίστ του Μεχντί Ταρέμι με απίθανο σουτ στη κλειστή γωνία και ανοίγει το σκορ στο 73ο λεπτό.

Δείτε το μαγικό γκολ:

