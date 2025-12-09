Στο πλαίσιο μιας νέας δέσμης δράσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ που εστιάζει στην επανάληψη/παρουσίαση κάποιων εκ των παραγωγών του που έχουν μια μη εξαντληθείσα δυναμική, η Πειραιώς 260 υποδέχεται ξανά τον Mario Banushi.

Η παράσταση Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia επιστρέφει από τις 14 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2025 και μας καλεί σε μια αναμέτρηση με την μνήμη, την απώλεια και την ενηλικίωση. Η Πειραιώς 260, παραμένοντας τόπος συνάντησης και δημιουργίας και μετά το πέρας των θερινών μηνών του Φεστιβάλ, υποδέχεται την πολυταξιδεμένη παράσταση, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς ανά τον κόσμο.

Όλα ξεκινούν από ένα απρόοπτο γεγονός που συνέβη υπό το φως της επιγραφής μιας οικογενειακής ταβέρνας σε ένα προάστιο των Τιράνων. Το γεγονός αυτό σφραγίζει τη ζωή του νεαρού γιου της οικογένειας. Χρόνια αργότερα, ως ενήλικος και σκηνοθέτης πλέον, ο Banushi μεταφέρει αυτήν την επιγραφή από την Αλβανία στη θεατρική σκηνή, τοποθετώντας την στον πυρήνα του κόσμου που οικοδομεί. Τι μένει ακόμα να φωτίσει αυτή η επιγραφή;

Οι προσωπικές μνήμες γίνονται το υλικό της δραματουργίας και μετατρέπονται σε τελετουργία κάθαρσης. Η ταβέρνα ανασυστήνεται ως τόπος όπου το παρελθόν συναντά το παρόν: εκεί όπου ο πρόσφατα εκλιπών πατέρας του, μάγειρας και ιδιοκτήτης της ταβέρνας, υποδεχόταν κάθε βράδυ τους πελάτες· και εκεί όπου τώρα, γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι με άδειες καρέκλες, ακούγονται όλα όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Ο Mario αποχαιρετά τον πατέρα του και ξεκινά το μακρύ ταξίδι προς την ενηλικίωση.

“Taverna Miresia” σημαίνει στα αλβανικά «Ταβέρνα Καλοσύνη», ενώ τα ονόματα Mario, Bella, Anastasia αντιστοιχούν στα ονόματα του δημιουργού και των δύο αδελφών του – υπογραμμίζοντας τον βαθιά προσωπικό χαρακτήρα του έργου.

Με την παράσταση αυτή, ο Banushi ολοκλήρωσε την τριλογία που ξεκίνησε με τη Ragada και συνεχίστηκε με το Goodbye, Lindita· μια τριλογία όπου κάθε μέρος αντλεί έμπνευση από τη μητέρα, τη μητριά και, τέλος, τον πατέρα του.

Το έργο παρουσιάζεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα και έχει ήδη ταξιδέψει σε Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Γερμανία, Βέλγιο, Καναδά, Βρετανία και Ταϊβάν. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή της TooFarEast με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το ταξίδι του έργου

Το έργο Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2023 (Εθνικό Θέατρο, Σκηνή Ελένη Παπαδάκη) στο πλαίσιο του grape, στο πλαίσιο του grape – Greek Agora of Performance, της πλατφόρμας του Φεστιβάλ για την προβολή και την προώθηση της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Παρουσιάστηκε ξανά το 2024 στην Πειραιώς 260 και παράλληλα ταξίδεψε στις παρακάτω σκηνές στο εξωτερικό:

– Teszt Festival, Τιμισοάρα, Ρουμανία, Μάιος 2024

– Zürcher Theater Spektakel, Ζυρίχη, Ελβετία, Αύγουστος 2024

– TeatroStabile, Τορίνο, Ιταλία, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2024

– Thalia Theater, Αμβούργο, Γερμανία, Ιανουάριος 2025

– DeSingel, Αμβέρσα, Βέλγιο, Μάιος 2025

– FTA – Festival TransAmériques, Μόντρεαλ, Καναδάς, Μάιος 2025

– The Coronet Theatre, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιούνιος 2025

– National Theatre and Concert Hall, Ταϊπέι, Ταϊβάν, Νοέμβριος 2025

Ο επόμενος σταθμός θα είναι τον Μάρτιο 2026 στην Comédie de Genève, Γενεύη, Ελβετία.

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μετά την παράσταση, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει τον σκηνοθέτη και συντελεστές της παράστασης και να συζητήσει μαζί τους. Συγκεκριμένα, επί σκηνής θα βρίσκονται οι: Mario Banushi, Χρυσή Βιδαλάκη, Σαβίνα Γιαννάτου, Ευτυχία Στεφάνου, Πηνελόπη Τσούτσουβα, Σωτήρης Μελανός και Jeph Vanger.

Οι συντελεστές της παράστασης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Μario Βanushi

Σκηνικά – Κοστούμια Σωτήρης Μελανός

Σχεδιασμός φωτισμών Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Μουσική σύνθεση Jeph Vanger

Φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί Σαβίνα Γιαννάτου

Συνεργάτρια δραματουργός Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Αντωνίου

Βοηθός ενδυματολόγου Βασιάνα Σκοπετέα

Σχεδιασμός φωτισμών περιοδείας – Φωτιστική προσαρμογή Μαριέττα Παυλάκη

Χειριστής κονσόλας ήχου Κώστας Χάιδος (2023)

Τεχνικός διευθυντής Γιώργος Αντωνόπουλος

Φωτογραφίες Νάσια Στουραΐτη, Θεόφιλος Τσιμάς

Παίζουν Χρυσή Βιδαλάκη, Σαβίνα Γιαννάτου, Πηνελόπη Τσούτσουβα (2025), Κατερίνα Κρίστο (2023 – 2025), Ευτυχία Στεφάνου, Mario Banushi

Οργάνωση περιοδείας TooFarEast / Νίκος Μαυράκης

Διεύθυνση παραγωγής TooFarEast / Αριστείδης Κρεατσούλας

Σε συνεργασία με το Θέατρο στη Σάλα

Συμπαραγωγή της TooFarEast με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

INFO

Πειραιώς 260, Χώρος Η

Παραστάσεις: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21.00 (Κυριακές στις 20.00)

Διάρκεια: 70 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/taverna-miresia-tou-mario-banushi/