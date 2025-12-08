Στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης πραγματοποείται ο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, με θέμα «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential».

Το συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange (NYSE), τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, επισημαίνοντας ότι το φόρουμ έχει εξελιχθεί σε «σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός». Τόνισε πως η χώρα διαθέτει «ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης», υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη και σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις «εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες» σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, αλλά και σε νέους κλάδους όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και η τεχνολογία.

«Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ενεργειακές συνεργασίες Ελλάδας – ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ενισχύονται μέσα από νέες ενεργειακές συνεργασίες. Όπως είπε, «τον περασμένο μήνα υπογράψαμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα για τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Ελλάδα προς χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία».

Οι συμφωνίες αυτές, πρόσθεσε, «ενισχύουν τους ήδη ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις και τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας – ΗΠΑ».

Η Ελλάδα ως “success story”

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του φόρουμ, Νικόλα και Όλγα Μπορνόζη, «το φετινό συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον “success story” στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει επιστρέψει δυναμικά στην παγκόσμια σκηνή».

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, «χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, προσφέροντας ένα ευρύ πλαίσιο για διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, η αναπτυξιακή δυναμική —με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος— καθώς και οι ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Το συνέδριο παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της θέση και τους τομείς που προσφέρονται για επενδυτική δραστηριότητα.