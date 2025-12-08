Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 και στην εκπομπή «Τέρμα στο Γκάζι» με τους δημοσιογράφους Βούλα Κεχαγιά και Νίκο Φελέκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι το μείζον πολιτικό ζητούμενο είναι η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου. Όπως είπε, «έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι είμαι αντίθετος με τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής στη χώρα, σημειώνοντας πως «είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό, μάλιστα σε υπερωρία, με τη φετινή χρονιά να καταγράφει 180 θύματα και 300 σοβαρούς τραυματισμούς». Επισήμανε ότι η κοινωνία ζητά μια ενωτική προοδευτική απάντηση απέναντι στις δεξιές πολιτικές και σε ένα ενδεχόμενο τρίτης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εδώ και έναν χρόνο καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, βάσει των αποφάσεων του Συνεδρίου του κόμματος. «Όλες οι πρωτοβουλίες και η στάση που κρατήσαμε μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα συνηγορούν σε αυτόν τον κεντρικό στόχο», πρόσθεσε.

Η ενότητα του προοδευτικού χώρου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ότι η κοινωνία ζητά μια ενωτική και προοδευτική λύση που να μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση. «Δεν υποτιμώ ούτε τις δυσκολίες, ούτε τις καθυστερήσεις, ούτε τις ευθύνες, αλλά η αναγκαιότητα είναι η ενωτική προοδευτική απάντηση», τόνισε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη εκδήλωση στο Παλλάς, σημείωσε ότι αποτέλεσε ευκαιρία για απολογισμό και συζήτηση γύρω από «την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης» και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Επισήμανε ότι δεν έχουν όλα τα κόμματα τις ίδιες ευθύνες για την καθυστέρηση των συνεργασιών, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα τη διάθεσή του για υπέρβαση κομματικών ορίων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις και χωρίς προκαταλήψεις να πετύχει την ενότητα του προοδευτικού χώρου», είπε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κατά του κατακερματισμού. Τόνισε ότι η συμβολή του κόμματος είναι «πολύ σημαντική και θετική, χωρίς εντάσεις, με σοβαρότητα και συνέπεια».

Αναφορές στην κυβέρνηση και τα κοινωνικά προβλήματα

Ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για «υποκρισία» και «ευνοιοκρατία». Ειδική αναφορά έκανε στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας πως «ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και έχει εθνική σημασία». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξαπατά τους αγρότες» και ότι «οι δρόμοι δεν τους κλείνουν οι αγρότες, τους κλείνει ο κ. Μητσοτάκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ζητήματα ακρίβειας, πληθωρισμού και υπερκερδών, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο ανήλθε στο 2,9%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. «Το ταμπλό δείχνει δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις τράπεζες, στο ρεύμα και στα καρτέλ της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό πλήττει και τον αγρότη και τον καταναλωτή», είπε χαρακτηριστικά.

Πολιτική ενότητα και επόμενες εκλογές

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία κοινού προοδευτικού σχήματος για τις επόμενες εκλογές, «χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό». Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε μια τέτοια προσπάθεια.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, εντός και εκτός Βουλής, υπενθυμίζοντας ότι είχε προτείνει τρία πεδία συνεργασίας: κοινοβουλευτική συμπόρευση, φόρουμ διαλόγου και κοινά κοινωνικά μέτωπα. «Οι λόγοι που οδήγησαν σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες με τη Νέα Αριστερά έχουν εκλείψει», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε: «Θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την Προοδευτική Ελλάδα και πρέπει να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί».