Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης 40χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Φαράγγι του Αμπά, στις Τρεις Εκκλησιές Αστερουσίων, στην Κρήτη.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στην κατάβαση του φαραγγιού και, λόγω του δύσβατου εδάφους, η προσέγγιση ασθενοφόρου είναι αδύνατη. Για τον απεγκλωβισμό του έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma από την Αθήνα. Μέχρι την άφιξή του, ο ορειβάτης παραμένει υπό τη φροντίδα των διασωστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός θεωρείται ελαφρύς, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με ειδικά συνεργεία, ενώ συνδράμουν η Αστυνομία και το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Η χρήση του ελικοπτέρου κρίνεται απαραίτητη λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην περιοχή.