Σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον Νικολάς Μαδούρο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παραλάμβανε το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA στο Κένεντι Σέντερ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορούσε τον Αμερικανό πρόεδρο για ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κατά της χώρας του.

«Είναι μία παράνομη απειλή ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναπτύξει εντυπωσιακή στρατιωτική ισχύ στην Καραϊβική και σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον Νικολάς Μαδούρο, απειλώντας τη Βενεζουέλα με επίθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως διεξάγουν εκστρατεία εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται γιατί στις 2 Σεπτεμβρίου το αμερικανικό ναυτικό έπληξε δύο φορές ένα ταχύπλοο σκοτώνοντας δύο ανθρώπους που είχαν γλιτώσει από το πρώτο πλήγμα.

Την ίδια στιγμή, το CNN αποκαλύπτει ότι ο ναύαρχος Μπράντλεϊ που έδωσε την εντολή, ρωτήθηκε από βουλευτές για το συμβάν και απάντησε πως το ταχύπλοο δεν πήγαινε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μάθαμε ότι ο ναύαρχος Μπράντλεϊ είπε στους νομοθέτες ότι το ταχύπλοο θα συναντούσε ένα μεγαλύτερο σκάφος με κατεύθυνση το Σουρινάμ. Το Σουρινάμ είναι μία μικρή νοτιοαμερικανική χώρα ανατολικά της Βενεζουέλας».

Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί η αναχαίτιση ενός σκάφους διακίνησης ναρκωτικών με 9 τόνους κοκαΐνης. Ο ελεύθερος σκοπευτής διαλύει τη μηχανή του σκάφους και το πλήρωμα πλοίου της Ακτοφυλακής κάνει κατάσχεση στο φορτίο.

Σε δύσκολη θέση ο Μαδούρο

Η Καραϊβική «φλέγεται» και ο Νικολάς Μαδούρο προσπαθεί να ανεβάσει το ηθικό του λαού του.

Χορεύει δημόσια το τραγούδι με τίτλο «Όχι στον Πόλεμο, Ναι στην Ειρήνη» και διακωμωδεί τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, σε μία ζωντανή εκπομπή αναπαράστησε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από μία εβδομάδα.