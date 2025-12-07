Μέσα σε μια εβδομάδα, ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε ένα γκολ λιγότερο, από όσα είχε πετύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έφτασε τα εννιά σε όλες τις διοργανώσεις και δίνει απάντηση σε μια ατάκα που έχει ακουστεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια: «Ο Λουτσέσκου δεν παίζει για τον φορ και έτσι όπως παίζει τον “καταστρέφει”».

Ποιον φορ «κατέστρεψε» ο Λουτσέσκου. Πήρε ο ΠΑΟΚ κανένα «κίλερ» τα τελευταία χρόνια και ήρθε στην Τούμπα και «μπούκωσε»; Ο Γιώργος Γιακουμάκης μετρά εννιά γκολ λίγο πριν τα ημερολογιακά μισά της σεζόν, ενώ κάνει όλα όσα ζητάει ο Ρουμάνος τεχνικός από τον επιθετικό του.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε το διάστημα της απουσίας του Γιάννη Κωνσταντέλια έχοντας ουσιαστικά μια απώλεια, αυτή της ισοπαλίας με την Μπραν στην Τούμπα. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, με τον Δικέφαλο να παίρνει τα αποτελέσματα που ήθελε και την Τούμπα να σείεται στην επιστροφή του.

Ο Δικέφαλος νίκησε τον Άρη για μόλις δεύτερη φορά στην Τούμπα, σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, τα τελευταία οκτώ χρόνια. Οι «Κίτρινοι» έβρισκαν τον τρόπο να πάρουν αποτέλεσμα στο σπίτι του ΠΑΟΚ, όχι όμως και αυτή τη φορά.

Ο φετινός ΠΑΟΚ είναι ο πιο «ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου» των τελευταίων ετών, με «κερασάκι» το γεγονός πως ο φορ του σκοράρει. Αυτό δεν αλλάζει την ανάγκη των ασπρόμαυρων να πάρουν φορ τον Ιανουάριο. Και μόνο που ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Μύθου αντί για τον Τσάλοφ, έκανε τα πράγματα ξεκάθαρα.

Ο ΠΑΟΚ έχει δυο απαιτητικά ματς στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος του 2025 και ο Λουτσέσκου θα περιμένει να δει, αν θα στερηθεί τον Γιακουμάκη, που ένιωσε ενοχλήσεις, τώρα που έδειξε να παίρνει μπρος.