Μακελειό στη Νότια Αφρική από επίθεση ενόπλων σε ξενοδοχείο. Οι οπλισμένοι άνδρες εισέβαλαν σε ξενοδοχείο στην Πρετόρια, σκοτώνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά μαζικών πυροβολισμών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει κουραστεί από την εγκληματικότητα.

11 people have been killed and 14 others injured in a shooting at the Saulsville Hostel near Atteridgeville in Pretoria. According to National Police Spokesperson, Athlenda Mathe, a manhunt is underway for three suspects believed to be behind the attack. Tune in to #eNCA, channel… pic.twitter.com/Qa6AZOtVY9 — eNCA (@eNCA) December 6, 2025

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι 14 από αυτά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο του συμβάντος, στην κωμόπολη Saulsville, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πρετόρια, ενώ ένα άλλο άτομο πέθανε στο νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Πηγή: dailystar. net