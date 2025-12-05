Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και οι Δήμοι της Λακωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα νέα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι τεχνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, καθώς και μηχανήματα ιδιωτών, επιχειρούν αδιάκοπα στις περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και των ζημιών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «το εθνικό οδικό δίκτυο είναι ανοικτό, ενώ ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει ήδη καθαρισθεί, αλλά καταγράφονται ακόμη προβλήματα από καταπτώσεις και συσσώρευση υδάτων».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, «σε δρόμους του Δήμου Ευρώτα υπάρχουν ακόμη νερά, αλλά αύριο εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού».

Ο κ. Βερούτης πρόσθεσε ότι «από αύριο Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, σε σπίτια, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες και εξοπλισμό».