Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τους Μιλγουόκι Μπακς για να καθορίσουν το επόμενο βήμα στην καριέρα του δύο φορές MVP του NBA, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Σύμφωνα με τον Σαράνια, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο αν το καλύτερο για τον «Greek Freak» είναι να παραμείνει στο Μιλγουόκι ή να αναζητήσει μια νέα πρόκληση αλλού. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με το ενδιαφέρον του μπασκετικού κόσμου να παραμένει τεράστιο.

