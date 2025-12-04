Ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό το 2024 απολογήθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας πως «εγώ ένα θέλημα έκανα». Στον 48χρονο αποδίδεται συνέργεια στην εκτέλεση του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο που, κατά την κατηγορία, χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως εκτελεστής του θύματος. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, λέγοντας πως «εγώ δεν έχω εμπλοκή, ένα θέλημα έκανα», προσθέτοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν εκτός Αθηνών.

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π. (λογιστής του, που δεν είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία. Ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», ανέφερε στην απολογία του.

Ο 48χρονος σημείωσε επίσης ότι είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό του στις φυλακές και στη συνέχεια συνεργάστηκαν επαγγελματικά. Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος του δικαστηρίου του επισήμανε: «Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε, τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία…». Εκείνος απάντησε: «Εγώ μεροκάματο έκανα, πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε».

Η απολογία του φερόμενου εκτελεστή

Πριν ξεκινήσει η απολογία του 48χρονου, ο φερόμενος ως εκτελεστής, που απολογήθηκε την προηγούμενη ημέρα, ζήτησε τον λόγο για να αναφερθεί σε βίντεο από το κινητό του. Όπως είπε, στο υλικό φαίνεται να «ρίχνει μπαλωθιές» σε γάμους στο Μιλάνο και στην Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι «πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι».

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον κόσμο της νύχτας, δηλώνοντας: «Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως για ένα μαγαζί. Αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα».

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.