Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 συμμετείχε η δημοσιογράφος του MEGA Ράνια Τζίμα.
«Ήταν τεράστια τιμή, ταυτόχρονα και μία χαρά σαν να είμαι ένα μικρό παιδάκι. Το ήθελα και το χάρηκα πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα και συμπλήρωσε:
«Οποιαδήποτε συμμετοχή στην ιδέα τον Ολυμπιακών Αγώνων από οποιοδήποτε μετερίζι ξέρει ότι αυτή η διαδικασία σου αφήνει ένα αποτύπωμα».
Όπως είπε η δημοσιογράφος του MEGA, σημαντικό κομμάτι της λαμπαδηδρομίας είναι η συλλογική διαδικασία και η κοινή ιδέα.
