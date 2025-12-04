Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 συμμετείχε η δημοσιογράφος του MEGA Ράνια Τζίμα.

«Ήταν τεράστια τιμή, ταυτόχρονα και μία χαρά σαν να είμαι ένα μικρό παιδάκι. Το ήθελα και το χάρηκα πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα και συμπλήρωσε:

«Οποιαδήποτε συμμετοχή στην ιδέα τον Ολυμπιακών Αγώνων από οποιοδήποτε μετερίζι ξέρει ότι αυτή η διαδικασία σου αφήνει ένα αποτύπωμα».

Όπως είπε η δημοσιογράφος του MEGA, σημαντικό κομμάτι της λαμπαδηδρομίας είναι η συλλογική διαδικασία και η κοινή ιδέα.