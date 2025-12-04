Απρόβλέπτες οι συνέπειες της κακοκαιρίας. Ο δρόμος υποχώρησε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στην Κρήτη με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό πολυτελές ΙΧ. Όλα αυτά, σύμφωνα με το Cretalive, έγιναν στην οδό Φωτάκη, σε στενό δρομάκι της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.

Κατά το τοπικό μέσο, το λευκό τζιπ “βυθίστηκε” στα θεμέλια οικοδομής όπως και οι προστατευτικές λαμαρίνες που είχαν πρόχειρα τοποθετηθεί.

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ οι περίοικοι έκπληκτοι απορούσαν με το τι ακριβώς έγινε.

Πηγή φωτογραφιών: @Cretalive.gr