Η ΔΥΠΑ ενεργοποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα parentalbenefits.dypa.gov.gr για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες, προσφέροντας ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης. Το νέο μέτρο αφορά ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες που δεν διαθέτουν μισθωτή σχέση εργασίας.

Η παροχή ανέρχεται σε 880 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται για διάστημα εννέα μηνών, φτάνοντας συνολικά τα 7.920 ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ανάσα κατά τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της παροχής

Η ειδική παροχή απευθύνεται σε όλες τις μητέρες που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα και πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις: να έχουν λάβει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ και να είναι ασφαλιστικά ενήμερες τη στιγμή της αίτησης.

Δικαιούχες είναι επίσης μητέρες που έχουν υιοθετήσει παιδί, καθώς και τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας ή ομόφυλων ζευγαριών.

Ποσό και διάρκεια της ενίσχυσης

Το ποσό αντιστοιχεί στον κατώτατο μηνιαίο μισθό, δηλαδή 880 ευρώ, και καταβάλλεται για εννέα μήνες. Η πληρωμή ξεκινά από τον μήνα που ακολουθεί την ηλεκτρονική αίτηση.

Σε συνδυασμό με το επίδομα γέννησης, το συνολικό όφελος για τη δικαιούχο μπορεί να φτάσει έως και τα 11.420 ευρώ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Διαδικασία και προθεσμίες για την αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας parentalbenefits.dypa.gov.gr. Η δικαιούχος πρέπει:

να ολοκληρώσει πρώτα τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος κυοφορίας ή λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ,

να υποβάλει αίτηση εντός δύο μηνών από την καταβολή του επιδόματος,

να είναι εγγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ με TAXISnet και ΑΜΚΑ,

να είναι ασφαλιστικά ενήμερη, χωρίς εκκρεμότητες οφειλών.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων εισφορών, απαιτείται τακτοποίηση προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Μεταβίβαση της παροχής στον πατέρα

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μεταβίβασης έως επτά από τους εννέα μήνες της παροχής στον πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα έχει λάβει τους δύο πρώτους μήνες. Η ρύθμιση ισχύει και για ομόφυλα ζευγάρια, κατόπιν κοινής δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ.

Πότε χάνεται το δικαίωμα

Το δικαίωμα χάνεται εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εντός του δίμηνου που προβλέπεται ή αν η μητέρα δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά τη στιγμή της αίτησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης.

Χαρακτηριστικά της οικονομικής παροχής

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, χωρίς κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΔΥΠΑ για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, ενώ για τις αγρότισσες καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.