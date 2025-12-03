Ισραηλινοί ιατροδικαστές ανακοίνωσαν ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν από τη Χαμάς δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, η Χαμάς είχε παραδώσει λείψανα τα οποία, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός, θεωρούνταν ότι ανήκαν σε έναν από τους δύο τελευταίους αποβιώσαντες ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν τα λείψανα για ιατροδικαστική εξέταση, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ευρήματα». Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεσή τους με τους ομήρους.

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ. Και οι δύο είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία οδήγησε σε δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των μαχητικών οργανώσεων στη Γάζα και του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, διευκολύνοντας την απελευθέρωση ομήρων και την παράδοση λειψάνων.