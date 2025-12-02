Στην Ινδονησία, όπου οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 650 ανθρώπους και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπισθεί, επείγει πλέον η μεταφορά τροφίμων στους πληγέντες σε πλήρως αποκλεισμένες περιοχές. Ο συνολικός απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Σρι Λάνκα έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.200 νεκρούς.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων, σε συνδυασμό με δύο τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στη Σρι Λάνκα, στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, στη νότια Ταϊλάνδη και στη βόρεια Μαλαισία.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, ο απολογισμός στην Ινδονησία ανέρχεται σε 659 νεκρούς και 475 αγνοούμενους, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Στη Σρι Λάνκα, η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) ανακοίνωσε ότι 410 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 336 αγνοούνται, ενώ οι πληγές αγγίζουν 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

Η κλιματική αλλαγή και η ένταση των φαινομένων

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τις βροχοπτώσεις, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών ενισχύουν τις καταιγίδες.

Αν και η βροχή έχει σταματήσει, επιτρέποντας στα νερά να υποχωρήσουν εν μέρει, οι πληγείσες περιοχές θυμίζουν τοπίο ερήμωσης. Οι επιζώντες, σε κατάσταση σοκ, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην εξεύρεση τροφίμων και πόσιμου νερού.

Έλλειψη τροφίμων και άνοδος τιμών

Στην περιφέρεια του Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρα, οι κάτοικοι που διαθέτουν πόρους αποθηκεύουν τρόφιμα υπό τον φόβο ελλείψεων. Τα βασικά είδη έχουν γίνει δυσεύρετα και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

«Μόνο οι πιπεριές κοστίζουν πλέον μέχρι 300.000 ρουπίες (15,5 ευρώ) το κιλό, οι άνθρωποι κάνουν αγορές πανικού», δηλώνει ο 29χρονος Έρνα Μαρντχία, περιμένοντας σε ουρά πρατηρίου καυσίμων στην Μπάντα Ατσέχ.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι αποστέλλει 34.000 τόνους ρύζι και 6,8 εκατομμύρια λίτρα μαγειρικό λάδι στις πλέον πληγείσες επαρχίες: Ατσέχ, Βόρεια και Δυτική Σουμάτρα.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοχέτευση βοήθειας στις αποκλεισμένες περιοχές, προειδοποιώντας πως οι τοπικές αγορές αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις και οι τιμές των προϊόντων έχουν τριπλασιαστεί.

Η καταστροφή στη Σρι Λάνκα

Στη Σουμάτρα, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αγνοούνται ακόμη 472 άνθρωποι και περισσότεροι από 2.600 έχουν τραυματιστεί.

Μια άλλη ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις στη Σρι Λάνκα, οδηγώντας σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 410 ανθρώπους. Πρόκειται για τη χειρότερη φυσική καταστροφή στη χώρα μετά το τσουνάμι του 2004.

Παρότι οι βροχές έχουν σταματήσει, οι αρχές διατηρούν σε ισχύ τους συναγερμούς για κατολισθήσεις, κυρίως στην κεντρική περιφέρεια που έχει πληγεί περισσότερο.