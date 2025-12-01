Ασία: Πάνω από 1.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Σε εξέλιξη εκτεταμένες διασώσεις

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τέσσερις χώρες της Ασίας, ενώ εκατοντάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία.

Διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στη Σρι Λάνκα και στη Σουμάτρα της δυτικής Ινδονησίας, καθώς και στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία. Οι αρχές στις δύο πρώτες χώρες, που επλήγησαν περισσότερο, ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής.

Πάνω από 500 νεκροί στην Ινδονησία

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, επισκέφθηκε τη βόρεια Σουμάτρα και δήλωσε πως «η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι πλέον να σταλεί άμεσα η απαραίτητη βοήθεια». Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Σουμπιάντο δέχεται αυξανόμενη πίεση να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 502 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 508 αγνοούνται.

Στη δυτική Σουμάτρα, όπου πλέον επικρατεί ηλιοφάνεια, οι κάτοικοι προσπαθούν να περισώσουν ό,τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες καθαρίζουν δρόμους από λάσπη και φερτά υλικά. Στρατιώτες και διασώστες αναζητούν αγνοούμενους ανάμεσα στα ερείπια, με τις συνθήκες να παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Οι αρχές επικεντρώνονται στην αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιών. Πάνω από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί, σύμφωνα με την υπηρεσία καταστροφών. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει τρία πολεμικά πλοία για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό φυσικής καταστροφής στην Ινδονησία μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2018 στο Σουλαουέζι, που είχαν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους. Σε αντίθεση με τον ομόλογό του της Σρι Λάνκα, ο Σουμπιάντο δεν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια.

Τουλάχιστον 355 νεκροί στη Σρι Λάνκα

Στη Σρι Λάνκα, η βροχή σταμάτησε την Κυριακή, επιτρέποντας τη διεξαγωγή ευρείας επιχείρησης διάσωσης. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε στρατιωτικά ελικόπτερα για να απεγκλωβίσει πολίτες από απομονωμένες περιοχές, ωστόσο ένα από αυτά συνετρίβη βόρεια του Κολόμπο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, τουλάχιστον 355 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 366 αγνοούνται. Οι διασώστες προσπαθούν να καθαρίσουν δρόμους από δέντρα και λάσπη ώστε να φτάσει βοήθεια σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο πληγέντες από τον κυκλώνα Ντίτβα.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεσμεύθηκε για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τη «μεγαλύτερη και πιο δύσκολη καταστροφή της ιστορίας μας». Ο κυκλώνας Ντίτβα προκάλεσε τις χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας, με τις απώλειες να συγκρίνονται μόνο με το τσουνάμι του 2004.

176 νεκροί στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία

Στη νότια Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο φονικές πλημμύρες των τελευταίων δέκα ετών. Παρά τα μέτρα αρωγής, οι επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης πληθαίνουν και δύο τοπικοί αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν.

Περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν σε οκτώ επαρχίες, με τον στρατό να συμμετέχει σε εκκενώσεις νοσοκομείων και διασώσεις. Στην επαρχία Σόνγκλα, που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές, 138 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 85% των υπηρεσιών ύδρευσης έχει ήδη αποκατασταθεί.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πόλη Χατ Γάι, όπου στις 21 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 335 χιλιοστά βροχής, το υψηλότερο ημερήσιο ποσό εδώ και τρεις αιώνες. Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ έδωσε προθεσμία επτά ημερών για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους.

Στη Μαλαισία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν το κρατίδιο Περλίς. Περισσότεροι από 11.000 πολίτες παραμένουν σε κέντρα εκτοπισμένων, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για νέα κύματα κακοκαιρίας.