Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στην ΕΡΤ, όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη αρνήθηκε να απαντήσει στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της απέναντι στα αγροτικά μπλόκα.
Η κα Αποστολάκη απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν στηρίζει ή όχι τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αντίθετα, κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «απόπειρα παγίδευσης», απορρίπτοντας το ερώτημα ως μεροληπτικό.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ερώτηση «είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι, θυμίζει χωροφύλακα». Παρά τις προσπάθειες του δημοσιογράφου να εξηγήσει την πρόθεσή του, η κ. Αποστολάκη επέμεινε, επαναλαμβάνοντας πως «μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι».
Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση, καθώς η ένταση εκδηλώθηκε σε ζωντανή μετάδοση, με τη συζήτηση να εκτρέπεται από το αρχικό αντικείμενο, που αφορούσε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη στάση των κομμάτων απέναντί τους.
Χαζή είναι να απαντήσει?
Αν απαντήσει υπέρ των αγροτών θα δυσαρεστήσει τους πολίτες που ταλαιπωρούνται.
Αν απαντήσει κατά των αγροτών θα δυσαρεστήσει τους αγρότες.
Καλύτερα να επιτεθεί στον δημοσιογράφο.
ΠΑΣΟΚ για σταθερές απόψεις 🤣🤡pic.twitter.com/uTlj5qWP6U
— George Lee (@Harhalas) December 2, 2025