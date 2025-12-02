Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στην ΕΡΤ, όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη αρνήθηκε να απαντήσει στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της απέναντι στα αγροτικά μπλόκα.

Η κα Αποστολάκη απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν στηρίζει ή όχι τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αντίθετα, κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «απόπειρα παγίδευσης», απορρίπτοντας το ερώτημα ως μεροληπτικό.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ερώτηση «είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι, θυμίζει χωροφύλακα». Παρά τις προσπάθειες του δημοσιογράφου να εξηγήσει την πρόθεσή του, η κ. Αποστολάκη επέμεινε, επαναλαμβάνοντας πως «μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι».

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση, καθώς η ένταση εκδηλώθηκε σε ζωντανή μετάδοση, με τη συζήτηση να εκτρέπεται από το αρχικό αντικείμενο, που αφορούσε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη στάση των κομμάτων απέναντί τους.