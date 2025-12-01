Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε «εξαιρετική» φυσική κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση του προσωπικού του γιατρού, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση». Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας κρίθηκαν «απολύτως φυσιολογικές», καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», σύμφωνα με τον γιατρό Σον Μπαρμπαμπέλα.

Η ιατρική έκθεση επισημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις αρτηριακής στένωσης, φλεγμονής ή θρόμβων. Ο γιατρός υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης θεωρούνται εξαιρετικά θετικά για την ηλικία του προέδρου.

Η αποκάλυψη ότι ο 79χρονος Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία προκάλεσε ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς η εξέταση αυτή δεν περιλαμβάνεται συνήθως σε ένα απλό ετήσιο τσεκ-απ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι άνδρες στην ηλικία του προέδρου μπορούν να ωφεληθούν από τέτοιου είδους προληπτικούς ελέγχους, τονίζοντας πως η διαδικασία έγινε αποκλειστικά για λόγους πρόληψης.