Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, έχοντας προηγουμένως ζητήσει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, στη δίκη του για διαφθορά. Το αίτημα υποβλήθηκε πριν υπάρξει καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση, προκειμένου ο ίδιος να μπορέσει να ξεκινήσει απερίσπαστος την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Το αίτημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίχθηκε δημόσια δύο φορές από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτα, από το βήμα της Κνεσέτ, όπου απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο του Ισραήλ, και στη συνέχεια μέσω επιστολής που απέστειλε στον Ισαάκ Χέρτσογκ.

Η ισραηλινή αντιπολίτευση αντέδρασε αρνητικά στο αίτημα. Κάποιοι πολιτικοί υποστήριξαν ότι ενδεχόμενη χάρη θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον ο πρωθυπουργός αποσυρθεί από την πολιτική και αναγνωρίσει την ενοχή του. Άλλοι ζήτησαν να προκηρυχθούν εκλογές, προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2026, πριν εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα χάριτος.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι θα υποστήριζε τον τερματισμό της δίκης, εφόσον ο Νετανιάχου συμφωνήσει να αποχωρήσει από την πολιτική, «για να βγάλει το Ισραήλ από το χάος αυτό».

«Έτσι μπορούμε αυτό να το βάλουμε πίσω μας, να ενωθούμε και να ξανακτίσουμε τη χώρα μαζί», πρόσθεσε ο Μπένετ, ο οποίος είχε ηγηθεί της κυβέρνησης συνασπισμού που επικράτησε στις εκλογές του 2021, εκδιώκοντας τότε τον Νετανιάχου από την πρωθυπουργία. Ο Νετανιάχου επέστρεψε στην εξουσία μετά τις εκλογές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Μπένετ εμφανίζεται ως πιθανός επικεφαλής της επόμενης κυβέρνησης, εάν ο Νετανιάχου αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή.

Η δίκη για διαφθορά και οι κατηγορίες

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, κατηγορήθηκε το 2019 για δωροδοκία, απάτη και απιστία, μετά την ολοκλήρωση πολυετών ερευνών. Η δίκη του ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ωστόσο ζητά χάρη χωρίς να έχει προηγηθεί καταδίκη και χωρίς να παραδέχεται την ενοχή του.

Αντιδράσεις και διαδηλώσεις

Έξω από το δικαστήριο του Τελ Αβίβ συγκεντρώθηκε μικρός αριθμός διαδηλωτών. Πολλοί φορούσαν πορτοκαλί στολές φυλακής, ζητώντας τη φυλάκιση του Νετανιάχου.

Μία διαδηλώτρια χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ζητά χάρη χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνη και χωρίς να παραδέχεται ενοχή.

Στην επιστολή προς τον πρόεδρο Χέρτσογκ, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, οι δικηγόροι του Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι οι συχνές παρουσίες του στο δικαστήριο «πλήττουν την ικανότητα του πρωθυπουργού στη διακυβέρνηση» και ότι η χορήγηση χάρης θα ήταν προς όφελος της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, χάρη στο Ισραήλ μπορεί να δοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και την καταδίκη του κατηγορουμένου. Δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης χάρης σε υπόθεση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.