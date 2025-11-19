Η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία είναι “αν μη τι άλλο ανησυχητική”, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του ΟΗΕ, τόνισε ότι “αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική” και κάλεσε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974, η οποία οδήγησε στη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης μεταξύ των δύο πλευρών.