Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμη ένα τεράστιο επίτευγμα στην καριέρα του. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πέτυχε 29 πόντους σε μόλις 19 λεπτά και έσπασε το όριο των 21.000 πόντων, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Αντετοκούνμπο έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που φτάνει αυτό το ορόσημο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα και τη σπουδαιότητα της πορείας του στη λίγκα. Η εμφάνισή του ήταν καταλυτική και βοήθησε τους Μπακς να ελέγξουν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Giannis Antetokounmpo (29 points, 12-15 from the floor) surpassed 21,000 career regular season points in Milwaukee’s W tonight! Antetokounmpo (30y, 358d) becomes the sixth-youngest player to reach that total 👏💯 pic.twitter.com/lVVg7F2YCO — NBA (@NBA) November 30, 2025

Μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αποθέωσε τον Έλληνα φόργουορντ. Μίλησε με εξαιρετικά κολακευτικά λόγια, τονίζοντας πως ο Γιάννης συνεχίζει να εξελίσσεται και να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη για τον ίδιο και την ομάδα.

Ο Αντετοκούνμπο παραμένει η σταθερά των Μπακς και κάθε νέο milestone στο ΝΒΑ απλώς επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της εποχής του.

«Κάθε φορά που παίζει, έχω την αίσθηση ότι καταρρίπτει και κάποιο ρεκόρ. Είναι ο κορυφαίος παίκτης της γενιάς του. Είμαι εδώ σχεδόν δύο χρόνια και πέρα από όλα τα άλλα είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Γι’ αυτό είμαστε όλοι τυχεροί εδώ στο Μιλγουόκι. Σίγουρα παίζει ρόλο ο παίκτης, αλλά και ο άνθρωπος. Όταν ταιριάξεις το ταλέντο του με το ποιός είναι, αυτό σημαίνει πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός προπονητής.