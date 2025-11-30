Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολυμπιάδος, λίγο μετά τις 14:00, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έντεκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς, καθώς δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ένοικοι.