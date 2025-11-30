Απόσυρση από την ελληνική αγορά ασύρματων τηλεφώνων και πομποδεκτών αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης του άρθρου 41 του π.δ. 98/2017.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β 6279/24.11.2025 και ΦΕΚ Τεύχος Β 6258/21.11.2025), η ΕΕΤΤ προχώρησε στην απόσυρση τριών προϊόντων ραδιοεξοπλισμού από την ελληνική αγορά.

Ασύρματο τηλέφωνο N·INC VIP3686(26)CID

Η πρώτη απόφαση αφορά το ασύρματο τηλέφωνο με εμπορική ονομασία N·INC VIP3686(26)CID, αγνώστου κατασκευαστή. Το προϊόν περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση 2014/53/EU-E-250319-20970 στο ευρωπαϊκό σύστημα ICSMS.

Η ΕΕΤΤ καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες απόσυρσης. Παράλληλα, το Τμήμα Ραδιοεξοπλισμού της Επιτροπής θα ενημερώσει το σύστημα ICSMS για την υιοθέτηση του μέτρου.

Πομποδέκτης τηλεελέγχου NEW GOAL WiFi Jog Relay (DC4-EW-RF)

Η δεύτερη απόφαση αφορά τον πομποδέκτη τηλεελέγχου με εμπορική ονομασία NEW GOAL WiFi Jog Relay (DC4-EW-RF), που κατασκευάζεται από την εταιρεία eVatmaster Consulting GmbH.

Το προϊόν περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση 2014/53/EU-E-250227-20729 στο σύστημα ICSMS. Η ΕΕΤΤ ζητά από τους διανομείς και εμπόρους να αποσύρουν άμεσα τη συσκευή από την αγορά, ενώ θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση στο πληροφοριακό σύστημα.

Ασύρματος πομποδέκτης eSynic UV-5R

Η τρίτη απόφαση αφορά την απόσυρση του ασύρματου πομποδέκτη eSynic UV-5R, που κατασκευάζεται από την eSynic Online Limited. Το προϊόν έχει κοινοποιηθεί στο ICSMS με αριθμό 2014/53/EU-E-250227-20734.

Η ΕΕΤΤ καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν το προϊόν στην ελληνική αγορά να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες απόσυρσης, ενώ το Τμήμα Ραδιοεξοπλισμού θα ενημερώσει το ICSMS για την εφαρμογή του μέτρου.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ αποφάσισε τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό και η αγορά.