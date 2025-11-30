Ένας γυπαετός (Gyps fulvus) διασώθηκε στη Λέσβο, αφού εντοπίστηκε ανίκανος να πετάξει σε αγροτικό δρόμο του νησιού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και ειδικούς για την άγρια ζωή.

Το μεγάλο πτηνό βρέθηκε από κάτοικο στην περιοχή Παλιόχωρι του Σιγρίου. Εθελοντές της Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής Προσκόπων, σε συνεργασία με ειδικούς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ακινητοποίησαν τον γυπαετό με ειδικό εξοπλισμό και τον μετέφεραν σε ασφαλές κλουβί στο Προσκοπικό Κέντρο Μολύβου.

Σύμφωνα με την οργάνωση ANIMA – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, το πτηνό έχρηζε ιατρικής φροντίδας στην Αθήνα. Την επόμενη ημέρα, μεταφέρθηκε σε ειδικό κλουβί μεταφοράς που προσέφερε η ΜΚΟ Pelargos Natura και ταξίδεψε με πλοίο από τη Μυτιλήνη προς τον Πειραιά, όπου μέλη της ANIMA το παρέλαβαν για περίθαλψη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι γυπαετοί αποτελούν περαστικούς επισκέπτες στη Λέσβο, με ελάχιστες παρατηρήσεις κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Το είδος αναπαράγεται σε περιορισμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ απαντά και σε τμήματα της νότιας Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας.