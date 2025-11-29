Η κυβέρνηση επιταχύνει τον ρυθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα εφαρμόζει πολιτικές στήριξης των ευάλωτων ομάδων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αύξηση των εισοδημάτων.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή ενός ενοικίου σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου ενισχύσεων και ελαφρύνσεων ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου είναι η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και η οποία θα αποτυπωθεί στις αποδοχές των φορολογουμένων από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει σημαντική μείωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά, με έμφαση και στο δημογραφικό ζήτημα. Οι ελαφρύνσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Νέες μεταρρυθμίσεις στην εργασία και τη δόμηση

Δύο ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα: η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η δημιουργία του νέου φορέα Εθνικού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, που θα αναλάβει την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις χαρακτηρίστηκε «ιστορική», καθώς καταργεί μνημονιακούς νόμους και σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης. Η συμφωνία παρουσιάστηκε από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, παρουσία των προέδρων της ΕΕ, του ΣΕΒ, της ΕΒΕΕ, του ΣΒΕ, των Εμπόρων και του ΣΕΤΕ, και αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του 2026.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

– Κατάργηση του μνημονιακού μέτρου για τη μετενέργεια, ώστε σε περίπτωση μη συμφωνίας εντός τριών μηνών να επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης.

– Μείωση του ελάχιστου ποσοστού εκπροσώπησης των εργαζομένων από 50% σε 40%, προκειμένου η συμφωνία να επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

– Επιτάχυνση των διαδικασιών διαιτησίας για ταχύτερη επίλυση διαφορών.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών

Ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα αναλάβει την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, η οποία σήμερα ανήκει στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου «one-stop-shop» για όλα τα θέματα που αφορούν το ακίνητο, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων. Οι Υπηρεσίες Δόμησης καταγράφουν σήμερα τη χαμηλότερη βαθμολογία (3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναδιοργάνωση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, με πιλοτική εφαρμογή σε τρία Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα τον Ιούνιο του ίδιου έτους και πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2027.

Οι επόμενες παρεμβάσεις

Στην κυβερνητική μεταρρυθμιστική ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης:

– Νέα χωροταξικά σχέδια για τη βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον τουρισμό.

– Παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των αδειοδοτήσεων επενδύσεων.

– Μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία, βάσει προτάσεων που συζητούνται μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων.

– Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, για την πλήρη καταγραφή των ενισχύσεων και των δικαιούχων τους.